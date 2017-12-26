В Пензе стартовал региональный этап международного конкурса «Цифровой ветер – 2018» Связь и ИТ

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Региональный этап международного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и молодежи «Цифровой ветер – 2018» стартовал на базе Пензенского государственного технологического университета.

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Участие в нем могут принять учащиеся школ, студенты колледжей и вузов Пензенской области.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях — от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Предусмотрено девять направлений соревнования. В частности, самым юным участникам предложено создать сайт на тему «Мир увлечений», а всем остальным — обучающее веб-приложение. В категории «Двумерная статичная графика» младшим нужно раскрыть тему «Фантастические звери и где они обитают», а представителям средней и старшей возрастной категории — «Если бы я создавал мир».

Кроме того, участники смогут продемонстрировать свои умения в создании графики, двумерных и трехмерных игр и анимации, буктрейлеров и мобильных приложений.

Всем желающим необходимо подготовить работы и заявки согласно требованиям положения о конкурсе до 12 февраля 2018 года.

Победители регионального этапа автоматически пройдут во второй тур международного конкурса.