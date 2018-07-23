«МегаФон» при помощи Big Data подготовил персональные предложения для абонентов Связь и ИТ

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. «МегаФон» запустил новый «умный» сервис для абонентов, в том числе проживающих в Пензенской области, в рамках которого каждый из них может воспользоваться персональным предложением, сформулированным на основе так называемых «больших данных» (Big Data).

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Получить его можно в личном кабинете на сайте оператора или по номеру 0909.

Все персональные предложения можно разделить на три категории. Это дополнительные скидки на подходящие пользователю тарифы и опции; индивидуальные бонусы за пополнение счета в виде дополнительных минут на разговоры или гигабайты на интернет; а также спецпредложения на полезные сервисы, в числе которых бесплатный доступ к «Яндекс.Музыке» или Boom, повышенный кэшбэк в сервисе #Специи, пакет телеканалов в «МегаФон.ТВ» и другие.

Они подбираются на основе анализа информации о потребительском поведении миллионов клиентов оператора. При этом список подходящих для абонента услуг планируется обновлять регулярно.

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Комментируя новый сервис, коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон обратил внимание на то, что индивидуальные предложения до определенных пор создавались операторами для бизнес-сегмента, а сегодня современные технологии сделали их доступными и для рядовых клиентов.

«Первый такой шаг — это запуск нашей линейки «Включайся!» Сейчас, изучив поведение абонентов внутри тарифов, мы разработали предложения с личными параметрами. Самое главное, что это удобно и бесплатно», — отметил он.

По данным пресс-службы компании «МегаФон», на конец I квартала 2018 года количество мобильных абонентов оператора превышало 76 млн. человек.

В числе популярных сервисов компании — тарифная линейка «Включайся!», приложения «МегаФон. Здоровье», «МегаФон.ТВ», «МегаФон.Путешествия», кэшбэк-сервис #Специи, привязка счета мобильного телефона к Apple Pay, Samsung Pay и GooglePay.