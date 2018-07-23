«МегаФон» при помощи Big Data подготовил персональные предложения для абонентов

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. «МегаФон» запустил новый «умный» сервис для абонентов, в том числе проживающих в Пензенской области, в рамках которого каждый из них может воспользоваться персональным предложением, сформулированным на основе так называемых «больших данных» (Big Data).
Получить его можно в личном кабинете на сайте оператора или по номеру 0909.
Все персональные предложения можно разделить на три категории. Это дополнительные скидки на подходящие пользователю тарифы и опции; индивидуальные бонусы за пополнение счета в виде дополнительных минут на разговоры или гигабайты на интернет; а также спецпредложения на полезные сервисы, в числе которых бесплатный доступ к «Яндекс.Музыке» или Boom, повышенный кэшбэк в сервисе #Специи, пакет телеканалов в «МегаФон.ТВ» и другие.
Они подбираются на основе анализа информации о потребительском поведении миллионов клиентов оператора. При этом список подходящих для абонента услуг планируется обновлять регулярно.
Комментируя новый сервис, коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон обратил внимание на то, что индивидуальные предложения до определенных пор создавались операторами для бизнес-сегмента, а сегодня современные технологии сделали их доступными и для рядовых клиентов.
«Первый такой шаг — это запуск нашей линейки «Включайся!» Сейчас, изучив поведение абонентов внутри тарифов, мы разработали предложения с личными параметрами. Самое главное, что это удобно и бесплатно», — отметил он.
По данным пресс-службы компании «МегаФон», на конец I квартала 2018 года количество мобильных абонентов оператора превышало 76 млн. человек.
В числе популярных сервисов компании — тарифная линейка «Включайся!», приложения «МегаФон. Здоровье», «МегаФон.ТВ», «МегаФон.Путешествия», кэшбэк-сервис #Специи, привязка счета мобильного телефона к Apple Pay, Samsung Pay и GooglePay.
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