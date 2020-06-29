В Пензенской области подготовят предложения о мерах поддержки IT-отрасли Связь и ИТ

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить предложения о введении региональных мер поддержки IT-отрасли.

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«Еще раз давайте посмотрим по перезагрузке работы с IT-направлением в Пензенской области», — обратился он к подчиненным в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, необходимо создать условия для привлечения IT-компаний и востребованных кадров в регион.

«Все-таки у нас история с развитием электроники в нашем регионе хорошая. Надо за это цепляться и подумать, какие дополнительные преференции мы могли бы для них предложить, чтобы [квалифицированные специалисты] могли ехать из других регионов Российской Федерации, здесь создавать еще больше IT-компаний», — сказал губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по инициативе губернатора Ивана Белозерцева 2018-й был объявлен в Пензенской области Годом информационных технологий.

Впоследствии, подводя его итоги, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин указал на то, что многие задачи не были решены, в частности, по формированию фонда развития IT, созданию центра блокчейн компетенций и реализации программ по подготовке инженерных кадров.

Помимо этого, он подверг критике работу IT-парка и IT-колледжа, обратил внимание на ослабление позиций Пензенской области в рейтинге регионов по уровню цифровизации, а также на «скромное место», которое отводится сфере информационных технологий и науки в стратегии социально-экономического развития субъекта федерации до 2035 года.