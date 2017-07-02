Детскую поликлинику в Заводском районе Пензы ждет ремонт Медицина

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту детской поликлиники №2, расположенной по адресу: Пенза, улица Гагарина, 11А, объявлен на официальном портале госзакупок.

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Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 2,5 млн. рублей. Источником финансирования являются средства, поступающие в рамках системы ОМС и от страховых организаций.

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Планируется, что работы будут выполнены в течение 30 календарных дней с даты их начала.

Электронный аукцион состоится 20 июля.

Детская поликлиника №2 на улице Гагарина в Пензе стала одним из двух учреждений региона, которые в 2017 году вошли в пилотный проект «Бережливая поликлиника».

В его рамках планируется усовершенствовать работу регистратуры, организовать отделение профилактики, наладить распределение потоков пациентов в зависимости от их самочувствия, создать лабораторно-процедурный блок и обеспечить комфортные условия для пребывания людей.