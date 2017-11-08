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Ремонт в пензенской больнице №4 завершат до конца года

11:34 | 08.11.2017 | Медицина

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Ремонт в пензенской городской клинической больнице №4 планируется полностью завершить к концу года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ремонт в пензенской больнице №4 завершат до конца года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящий момент специалисты заканчивают работы в отделении пульмонологии. Там заменены напольные покрытия. Также закуплены новая мебель и постельное белье.

Два терапевтических отделения и отделение эндокринологии готовы к приему пациентов.

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Закуплено новое медицинское оборудование общей стоимостью около 3 млн. рублей — небулайзеры, дыхательные тренажеры, кислородные концентраторы, приборы для определения азота и другие аппараты, которые используются для лечения пациентов аллергологического, терапевтического, пульмонологического и эндокринологического профилей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», управление Роспотребнадзора по региону неоднократно выявляло нарушения в больнице, в некоторых отделениях которой ремонт не проводился с момента строительства — около 30 лет.

Из-за неудовлетворительного санитарного состояния, в частности, суд временно приостанавливал работу терапевтического отделения.
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