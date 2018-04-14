EN
20:48:52 Суббота, 14 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор поручил проверить качество питания в онкодиспансере

12:50 | 14.04.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев дал поручение проверить качество питания в пензенском областном онкологическом диспансере.

Пензенский губернатор поручил проверить качество питания в онкодиспансере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поводом для этого стала жалоба пациентки, озвученная во время визита главы региона в учреждение в субботу, 14 апреля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства, Иван Белозерцев поручил сформировать рабочую группу, в состав которой должны войти в том числе представители Роспотребнадзора и Общественной палаты региона.

По мнению губернатора, аналогичные проверки надо организовать и в других стационарах.

Читайте также

Виталий Серебряков освобожден от должности главврача онкодиспансера Пензы

В минувшую пятницу, 13 апреля, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении главврача пензенского областного онкодиспансера Виталия Серебрякова. Основанием для этого стали результаты оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, главврач онкодиспансера получил от юридического лица незаконное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей. За взятку руководитель учреждения должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ним.

14 апреля Виталий Серебряков был освобожден от занимаемой должности.

Загрузка...
Читайте также
Жители Арбеково готовят обращение к мэру Пензы В Пензе «Дизелист» разгромил команду «Батыр» со счетом 6:0 на старте финала НМХЛ
В Пензе будет организована горячая линия по вопросам иммунизации населения Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке авиабилетов в Крым
Неизвестный пожертвовал на мечеть в Пензе 1 млн. рублей В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама