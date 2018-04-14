Пензенский губернатор поручил проверить качество питания в онкодиспансере
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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев дал поручение проверить качество питания в пензенском областном онкологическом диспансере.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Поводом для этого стала жалоба пациентки, озвученная во время визита главы региона в учреждение в субботу, 14 апреля.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства, Иван Белозерцев поручил сформировать рабочую группу, в состав которой должны войти в том числе представители Роспотребнадзора и Общественной палаты региона.
По мнению губернатора, аналогичные проверки надо организовать и в других стационарах.
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Виталий Серебряков освобожден от должности главврача онкодиспансера Пензы
В минувшую пятницу, 13 апреля, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении главврача пензенского областного онкодиспансера Виталия Серебрякова. Основанием для этого стали результаты оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, главврач онкодиспансера получил от юридического лица незаконное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей. За взятку руководитель учреждения должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ним.
14 апреля Виталий Серебряков был освобожден от занимаемой должности.