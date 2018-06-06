Процедура криоконсервации эмбрионов проведена по полису 74 жительницам Пензенской области Медицина

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Процедура криоконсервации эмбрионов проведена по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) 74 жительницам Пензенской области за период с января по апрель 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

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«Возможностью размораживания криоконсевированных эмбрионов с дальнейшим переносом в полость матки воспользовались пять женщин», — добавили в ТФОМС.

В фонде напомнили, что территориальной программой обязательного страхования предусмотрено проведение на бесплатной основе дорогостоящей процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), методики которой постоянно совершенствуются.

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С 1 января 2018 года за счет средств ОМС при проведении ЭКО осуществляется процедура криоконсервации эмбрионов, а также их последующее размораживание с переносом в полость матки. При этом хранение криоконсериврованных эмбрионов за счет средств обязательного медицинского страхования не осуществляется.

По данным территориального фонда ОМС Пензенской области, в 2018 году процедура ЭКО проводится на базе восьми медицинских организаций, шесть из которых расположены за пределами региона.

За четыре месяца за счет средств обязательного медицинского страхования процедура ЭКО проведена 236 женщинам.