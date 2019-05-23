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В Пензе начали брать кровь из пальца с помощью бесконтактного прокола

14:16 | 23.05.2019 | Медицина

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Произведенный в Троицке лазерный перфоратор стоимостью 100 тыс. рублей поступил в пензенский областной клинический центр крови.

В Пензе начали брать кровь из пальца с помощью бесконтактного прокола

Фото: Health.pnzreg.ru

Аппарат предназначен для бесконтактного прокола кожи пальца сфокусированным лазерным излучением при заборе проб капиллярной крови на анализ. Луч при соприкосновении с кожей образует микроканал. При этом его поверхность имеет ровную структуру, что в дальнейшем обеспечивает хорошую заживляемость.

«Общий анализ крови с предварительным определением ее группы является неотъемлемой частью лабораторного обследования доноров. Данный вид исследования сопровождается малоприятной для человека инвазивной процедурой — проколом скарификатором пальца кисти для получения периферической крови», — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.

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Она пояснила, что лазерный перфоратор позволил сделать процедуру менее болезненной.

«После скарификатора или ланцета время заживления составляло 1,5-2 часа, то теперь на это требуется 30–40 минут. Некоторые доноры уже испытали на себе этот аппарат и хотят производить забор крови только с его помощью», — сказала Инна Гордюшина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на сегодняшний день лазерный перфоратор является единственным в Пензенской области, но в дальнейшем планируется закупка еще одного для выездной бригады.

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