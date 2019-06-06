В отделении детской больницы в Кузнецке завершен капремонт Медицина

Кузнецк, 6 июня 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт на сумму 5,3 млн. рублей завершен в приемно-диагностическом отделении межрайонной детской больницы в Кузнецке в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Фото: Health.pnzreg.ru

Приемно-диагностическое отделение оборудовано противошоковой палатой для оказания безотлагательной экстренной помощи детям, пострадавшим в ДТП или поступившим с проявлениями шока любой этиологии. Создан индивидуальный бокс для пациентов, подверженных инфекциям, кабинеты приема педиатра и детского хирурга.

Улучшены условия для клинико-диагностической лаборатории экстренной службы, оборудованы отдельные большие кабинеты для проведения ультразвукового и функциональных исследований, а также для оказания неотложной помощи и травмпункт.

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Предусмотрена система навигации по маршрутам, обозначенным цветами. В фойе посетители смогут сориентироваться, куда следует обращаться за той или иной медицинской помощью, следуя цветовым указателям. В холлах размещены информационные стенды с планом дислокации подразделений учреждения и с расшифровкой цветовых обозначений навигации. Предусмотрены комфортабельные места для ожидания.

Также в ходе ремонта выполнены общестроительные работы, проведен частичный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения, видеонаблюдения, систем автоматической пожарной сигнализации, голосового сообщения и аварийного освещения. Оборудован санитарный узел, предназначенный для маломобильных групп.

Новшеством стал дистанционный пульт, где отражается сигнальная информация о каждом кабинете приемно-диагностического отделения.

До конца 2019 года планируется также провести ремонт фасада лечебного корпуса и поликлиники, обустроить колясочную и пандус, заменить лифт, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.