В Пензенской области изменят подход к лечению больных с острым коронарным синдромом Медицина

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Подход к лечению больных с острым коронарным синдромом (ОКС) планируется изменить в Пензенской области в ближайшие два года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«В течение ближайших двух лет мы планируем внести кардинальные изменения в маршрутизацию больных с острым коронарным синдромом. В результате система оказания специализированной медицинской помощи пациентам с ОКС в экстренной форме с применением рентгенэндоваскулярных методов лечения будет децентрализована и осуществляться на нескольких площадках, в том числе на базе клинической больницы имени Г.А. Захарьина и кузнецкой межрайонной больницы», — пояснил он.

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По словам министра, в 2020 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет осуществляться оснащение областной больницы имени Н.Н. Бурденко и больницы №6 имени Г.А. Захарьина — на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 200 млн. рублей.

По информации пресс-службы Минздрава Пензенской области, также планируется внедрить дистанционный мониторинг за больными на фоне реализации пилотного проекта по обеспечению лекарственными препаратами лиц, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, за счет средств областного и федерального бюджетов в целях профилактики вторичных осложнений.