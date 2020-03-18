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Новых случаев коронавируса в Пензенской области не выявлено — министр

12:45 | 18.03.2020 | Медицина

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Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области не выявлено. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин, докладывая губернатору Ивану Белозерцеву о ситуации с распространением заболевания по состоянию на утро среды, 18 марта.

Новых случаев коронавируса в Пензенской области не выявлено — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новых случаев заражения и заболевания от коронавирусов не выявлено», — сказал он.

Александр Никишин отметил, что в Пензенской области наблюдается уменьшение случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Комментируя состояние пациентки, госпитализированной в Пензе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), он пояснил, что женщина чувствует себя удовлетворительно.

«Утром температура нормальная. Сатурация легких на высоких цифрах. [...] Есть положительная тенденция к выздоровлению», — уточнил министр.

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