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Пациентка с подозрением на коронавирус не контактировала с супругой депутата Лисина

13:55 | 24.03.2020 | Медицина

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Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Пациентка, госпитализированная в Пензе с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), не контактировала с супругой депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина, у которой ранее был подтвержден данный диагноз. Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального правительства.

Пациентка с подозрением на коронавирус не контактировала с супругой депутата Лисина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Контактов с пациентом с ранее подтвержденной [коронавирусной инфекцией] COVID-19 в настоящее время не установлено», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили.

24 марта стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Предварительно выявлены 87 человек, которые контактировали с ней в последнее время.

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