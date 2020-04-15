Число зареченцев, у которых подтвержден коронавирус, выросло до семи человек Медицина

Заречный, 15 апреля 2020. PenzaNews. Число жителей Заречного Пензенской области, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выросло до семи человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации в среду, 15 апреля.

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«Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением, — 16», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что сняты с меднаблюдения 334 жителя ЗАТО.

По состоянию на 7 апреля новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) была подтверждена у двоих жителей Заречного. 13 апреля стало известно, что диагноз подтвержден еще у одного человека.

В Заречном развернут стационар на 80 коек для лечения пациентов с COVID-19.

С 13 апреля введены ограничения на въезд в город и выезд из него.