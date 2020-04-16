В Пензенской области коронавирус подтвержден у 5-летнего ребенка Медицина

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выявлена в Пензенской области у 5-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в четверг, 16 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, остальные пациенты, диагноз которых подтвержден за последние сутки, — люди в возрасте от 18 до 87 лет.

Дина Черемушкина уточнила, что новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Иссинском, Кузнецком и Спасском районах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 16 апреля в Пензенской области зарегистрировано 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

10 апреля стало известно, что коронавирус подтвержден у ребенка в возрасте 9 лет, 13-го числа — у 4-летнего пациента, 15-го — у месячного младенца и двух годовалых детей.

За весь период в регионе выздоровели четыре человека. Умерли два пациента: 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.