Не открыть дачный сезон было невозможно — Иван Белозерцев Медицина

Городище, 3 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что не открывать дачный сезон в регионе было нельзя, несмотря на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы открыли дачный сезон. Не открыть невозможно, потому что для людей очень важно поехать на дачи и заниматься своим огородом. Но мы не ввели режим пропусков, понимая, что люди сами должны осознавать ответственность перед своей семьей, перед своими родителями», — сказал глава региона в ходе посещения городищенской районной больницы в воскресенье, 3 мая.

Иван Белозерцев добавил, что «очень много заболевших пневмонией и коронавирусной инфекцией среди людей старшего возраста».

«Это меня тревожит. Меня тревожит то, что некоторые наши земляки, жители области, недооценивают ситуацию», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Читайте также

Глава Заречного указал на невозможность соблюдения дистанции в дачных автобусах

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

По состоянию на 3 мая, в Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 170 человек выздоровели, семеро умерли.