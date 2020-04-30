Глава Заречного указал на невозможность соблюдения дистанции в дачных автобусах

Заречный, 1 мая 2020. PenzaNews. Перевозка пассажиров по дачным маршрутам не будет организована в Заречном Пензенской области на майские праздники по нескольким причинам, главной из которых является невозможность соблюдения в автобусах социальной дистанции. Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Олег Климанов.
«Добраться до своих дач можно на личном транспорте или пешком, у кого дачи расположены рядом. Автобусное движение открыто не будет по следующим причинам. Ремонт виадука ограничивает передвижение автобусов в сторону дачных массивов. Остается только Ахунский переезд. Это не позволит соблюдать графики движения автобусов. И дачники, кроме неудобств, ничего не получат», — написал он в Instagram.
Олег Климанов добавил, что организовать движение со стороны поселка Монтажный тоже нельзя, поскольку имеющаяся там площадка рассчитана максимум на три автобуса и 100 пассажиров, а из Заречного до дач в среднем в день курсируют 16 автобусов, которые перевозят до 4 тыс. человек.
«Ну и самый главный момент, который нам не позволит на майские праздники организовать движение, — это невозможность соблюсти режим дистанцирования в автобусах. В автобусе большой вместимости должно ехать максимум 25–30 человек. А в обычное время этими автобусами перевозится за один рейс до 100 человек. Мы не можем подвергать такому высокому риску наших жителей. В такой плотной массе людей опасность заразиться возрастает в десятки раз», — подчеркнул глава Заречного.