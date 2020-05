Глава Заречного указал на невозможность соблюдения дистанции в дачных автобусах

View this post on Instagram

Уважаемые зареченцы! Ограничительные мероприятия, связанные с выездом и въездом в город приостановлены с 01.05.2020. Обращаю ваше внимание, что въезд и выезд разрешен только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе и в ночное время, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также, для поездок на дачи. Во всех остальных случаях – это будет являться нарушением режима самоизоляции. Добраться до своих дач можно на личном транспорте или пешком, у кого дачи расположены рядом. Автобусное движение открыто не будет по следующим причинам. Ремонт виадука ограничивает передвижение автобусов в сторону дачных массивов. Остается только «Ахунский» переезд. Это не позволит соблюдать графики движения автобусов. И дачники кроме неудобств ничего не получат. Организовать движение со стороны поселка Монтажный тоже не получится, площадка, которой можно было бы воспользоваться, рассчитана максимум три автобуса и на сто человек пассажиров. А у нас в день перевозится до 4 тысяч человек и используется 16 автобусов. Ну и самый главный момент, который нам не позволит на майские праздники организовать движение – это невозможность соблюсти режим дистанцирования в автобусах. В автобусе большой вместимости должно ехать максимум 25-30 человек. А в обычное время этими автобусами перевозится за один рейс до ста человек. Мы не можем подвергать такому высокому риску наших жителей. В такой плотной массе людей опасность заразиться возрастает в десятки раз. Кроме этого, вводится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах. С 1 мая приступают к работе организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги. При соблюдении строгих требований. Особо хочу отметить, что в связи с пожароопасным периодом посещение лесных массивов и разведение костров категорически запрещено, в том числе и в специально оборудованных местах.