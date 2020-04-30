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Глава Заречного указал на невозможность соблюдения дистанции в дачных автобусах

12:40 | 01.05.2020 | Общество

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Заречный, 1 мая 2020. PenzaNews. Перевозка пассажиров по дачным маршрутам не будет организована в Заречном Пензенской области на майские праздники по нескольким причинам, главной из которых является невозможность соблюдения в автобусах социальной дистанции. Об этом сообщил глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Олег Климанов.

Глава Заречного указал на невозможность соблюдения дистанции в дачных автобусах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Добраться до своих дач можно на личном транспорте или пешком, у кого дачи расположены рядом. Автобусное движение открыто не будет по следующим причинам. Ремонт виадука ограничивает передвижение автобусов в сторону дачных массивов. Остается только Ахунский переезд. Это не позволит соблюдать графики движения автобусов. И дачники, кроме неудобств, ничего не получат», — написал он в Instagram.

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Олег Климанов добавил, что организовать движение со стороны поселка Монтажный тоже нельзя, поскольку имеющаяся там площадка рассчитана максимум на три автобуса и 100 пассажиров, а из Заречного до дач в среднем в день курсируют 16 автобусов, которые перевозят до 4 тыс. человек.

«Ну и самый главный момент, который нам не позволит на майские праздники организовать движение, — это невозможность соблюсти режим дистанцирования в автобусах. В автобусе большой вместимости должно ехать максимум 25–30 человек. А в обычное время этими автобусами перевозится за один рейс до 100 человек. Мы не можем подвергать такому высокому риску наших жителей. В такой плотной массе людей опасность заразиться возрастает в десятки раз», — подчеркнул глава Заречного.

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Уважаемые зареченцы! Ограничительные мероприятия, связанные с выездом и въездом в город приостановлены с 01.05.2020. Обращаю ваше внимание, что въезд и выезд разрешен только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе и в ночное время, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также, для поездок на дачи. Во всех остальных случаях – это будет являться нарушением режима самоизоляции. Добраться до своих дач можно на личном транспорте или пешком, у кого дачи расположены рядом. Автобусное движение открыто не будет по следующим причинам. Ремонт виадука ограничивает передвижение автобусов в сторону дачных массивов. Остается только «Ахунский» переезд. Это не позволит соблюдать графики движения автобусов. И дачники кроме неудобств ничего не получат. Организовать движение со стороны поселка Монтажный тоже не получится, площадка, которой можно было бы воспользоваться, рассчитана максимум три автобуса и на сто человек пассажиров. А у нас в день перевозится до 4 тысяч человек и используется 16 автобусов. Ну и самый главный момент, который нам не позволит на майские праздники организовать движение – это невозможность соблюсти режим дистанцирования в автобусах. В автобусе большой вместимости должно ехать максимум 25-30 человек. А в обычное время этими автобусами перевозится за один рейс до ста человек. Мы не можем подвергать такому высокому риску наших жителей. В такой плотной массе людей опасность заразиться возрастает в десятки раз. Кроме этого, вводится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах. С 1 мая приступают к работе организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги. При соблюдении строгих требований. Особо хочу отметить, что в связи с пожароопасным периодом посещение лесных массивов и разведение костров категорически запрещено, в том числе и в специально оборудованных местах.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. В общественных местах, в том числе в транспорте, необходимо носить маску и соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров.

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