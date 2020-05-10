Пензенская область получит более 331 млн. рублей на выплаты работникам медучреждений Медицина

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Правительство России распределило между регионами межбюджетные трансферты на доплаты работникам медицинских учреждений, задействованных в оказании медпомощи больным с коронавирусом, на сумму свыше 12 млрд. рублей, из которых Пензенская область получит более 331 млн. рублей. Это следует из документов, опубликованных на сайте кабинета министров в воскресенье, 10 мая.

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В соответствии с распоряжением №1224-р, на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска, Пензенской области будет выделено 98 млн. 139,6 тыс. рублей.

Всего на эти цели субъектам РФ будет направлено 3 млрд. 154 млн. 928,5 тыс. рублей.

Наиболее крупные суммы получат: Иркутская область — примерно 348 млн. рублей, Пермский край — свыше 333 млн. рублей, Ленинградская область — более 197 млн. рублей, а также Санкт-Петербург — около 184 млн. рублей.

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Согласно распоряжению №1225-р, на доплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, Пензенской области будет выделено 232 млн. 975,5 тыс. рублей.

В целом на эти цели субъекты РФ получат 9 млрд. 266 млн. 197,7 тыс. рублей.

Максимальный межбюджетный трансферт предусмотрен для Москвы — свыше 4 млрд. рублей. Еще более 1 млрд. рублей будет перечислено в бюджет Пермского края, свыше 459 млн. рублей получит Дагестан, 413,5 млн. рублей — Московская область. Оставшаяся сумма распределена между другими регионами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан. С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 10 мая в Пензенской области зарегистрировано 764 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 350 человек. За весь период умерли восемь пациентов.