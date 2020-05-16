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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 41 случай заражения коронавирусом, 736 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей

11:24 | 16.05.2020 | Медицина

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Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у троих детей в возрасте 6, 14 и 15 лет, а также у 53 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 16 мая.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География: Пенза — 30 [случаев заражения коронавирусом], Земетчинский район — восемь, Нижнеломовский район — два, Каменский район — три, Пензенский район — два, Кузнецк — два, Заречный — один, Мокшанский район — один, Наровчатский район — три, Иссинский район — один, Бессоновский район — один, Сердобский район — один», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также среди заразившихся есть житель Краснодарского края.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 16 мая в Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 41 случай заражения COVID-19, 736 человек выздоровели, десять пациентов умерли.

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