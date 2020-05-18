Из-за дефицита мест в пензенских больницах пациентов стали размещать в палатах без ремонта Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Дефицит мест в стационарах Пензенской области из-за увеличения числа пациентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 привел к тому, что госпитализация больных осуществляется в палаты, требующие ремонта. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Больницы-то все у нас, в том числе районные, переполнены, и некоторые главные врачи заполняют те площади в больницах, которые уже лет 10 не использовались. И там эти площадки, эти палаты требуют ремонта», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Он отметил, что «такого не должно быть».

По мнению Ивана Белозерцева, необходимо сделать все для того, чтобы люди находились в «нормальных, человеческих условиях».

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«Как бы сложно нам ни было, нам надо изыскать возможность на каждую больницу 2–3 млн. рублей предусмотреть и в срочном порядке вот те отделения, те корпуса, которые не ремонтировались и которые не были востребованы на протяжении последнего времени, эти палаты, эти отделения нам нужно привести в порядок», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше.

«Мы с вами должны готовиться к худшему. Лучше перестраховаться», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 мая в Пензенской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 1 тыс. 101. Выписаны 777 человек. 11 пациентов умерли.

18 мая и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова проинформировала, что с пневмонией госпитализированы более 2,2 тыс. человек.