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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В пензенской облбольнице за сутки умерли три новых пациента с пневмонией — губернатор

12:40 | 18.05.2020 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Три пациента с пневмонией, которые были доставлены бригадами скорой помощи в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко в связи с резким ухудшением состояния, скончались в один из дней на минувшей неделе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

В пензенской облбольнице за сутки умерли три новых пациента с пневмонией — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в ряде случаев болезнь развивается настолько стремительно, что врачи областной больницы уже не могут спасти пациента.

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«И такие случаи у нас на прошедшей неделе были. [...] Поступили больные до 60 лет. [...] Три человека ушли за сутки из жизни. Коронавирусная инфекция? Говорят, что нет. Ну так пневмония! Какая разница? Человек все равно ушел из жизни. Дома лечился», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале минувшей неделе в Пензенской области было зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом. 402 человека числились выздоровевшими. Было зафиксировано 10 летальных исходов.

По состоянию на 18 мая общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 172. Выздоровели 788 человек. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

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