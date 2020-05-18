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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели

10:45 | 18.05.2020 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 понедельника, 18 мая.

В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 172. Выздоровели 788 человек. За весь период умерли 11 пациентов.

В России зафиксировано 290 тыс. 678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 926 человек.

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За весь период в стране выздоровели 70 тыс. 209 человек, из них 2 тыс. 722 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 722, за сутки зарегистрирован 91 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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