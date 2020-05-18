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Руководитель пензенского УФАС прокомментировала ситуацию с ценами на маски

16:55 | 18.05.2020 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Руководитель управления ФАС России по Пензенской области Елена Демидова прокомментировала ситуацию с ценами на маски.

Руководитель пензенского УФАС прокомментировала ситуацию с ценами на маски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Недели две уже у нас не наблюдается дефицита масок, но при этом в некоторых аптеках систематически как бы понижаются, повышаются цены и так далее», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Елена Демидова добавила, что в ряде случаев цена в 35–40 рублей, установленная в ходе мониторинга, не соответствует в той, которая указана в бумагах, поступающих в УФАС в ответ на направленные запросы.

«Когда мы направляем запрос в то или иное аптечное учреждение, нам выдают уже информацию о том, что как бы цена на маску понижается. [...] Проверки нами проводятся», — пояснила она.

По словам руководителя регионального управления ФАС России, одному предпринимателю выдано предупреждение о недопустимости недобросовестной конкуренции, поскольку он под видом медицинских продавал маски, которые таковыми не являются.

Елена Демидова добавила также, что официальных обращений по поводу подорожания лекарственных препаратов в связи с коронавирусом в ведомство не поступало.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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