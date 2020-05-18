Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений Общество

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил надежду на то, что по итогам текущей недели появятся основания для ослабления ограничений, введенных на территории региона в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть, конечно, большое желание скорее снять многие ограничения, которые у нас есть, но специалисты Роспотребнадзора пока не согласовывают. [...] Будем надеяться, что эта неделя станет неделей, когда ситуация стабилизируется, и мы приступим к поэтапному снижению ограничений», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Иван Белозерцев добавил, что экономика региона несет потери.

По его словам, ограничения «не прошли даром для малого и среднего бизнеса особенно».

«Вместе с тем хочу отметить, что у нас работает абсолютное большинство промышленных предприятий», — пояснил губернатор, напомнив, что на прошлой неделе встречался с директорами некоторых из них.

Читайте также

Из-за дефицита мест в пензенских больницах пациентов стали размещать в палатах без ремонта

«По докладу руководителей предприятий, заболевших из [числа] сотрудников практически нет. На крупных предприятиях с численностью свыше 1,5 тыс. работающих заболевших 1–2 человека», — уточнил Иван Белозерцев.

Говоря о предстоящем поэтапном снятии ограничений, губернатор сообщил, что планируется разрешить прогулки в скверах и парках, а также рассмотреть вопрос об открытии летних кафе.

Он подчеркнул, что сроки принятия соответствующих решений будут зависеть от текущей эпидситуации.

«Когда это наступит, я еще раз хочу обратить внимание, посмотрим по итогам этой недели», — подытожил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.