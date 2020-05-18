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Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений

13:30 | 18.05.2020 | Общество

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил надежду на то, что по итогам текущей недели появятся основания для ослабления ограничений, введенных на территории региона в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть, конечно, большое желание скорее снять многие ограничения, которые у нас есть, но специалисты Роспотребнадзора пока не согласовывают. [...] Будем надеяться, что эта неделя станет неделей, когда ситуация стабилизируется, и мы приступим к поэтапному снижению ограничений», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Иван Белозерцев добавил, что экономика региона несет потери.

По его словам, ограничения «не прошли даром для малого и среднего бизнеса особенно».

«Вместе с тем хочу отметить, что у нас работает абсолютное большинство промышленных предприятий», — пояснил губернатор, напомнив, что на прошлой неделе встречался с директорами некоторых из них.

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«По докладу руководителей предприятий, заболевших из [числа] сотрудников практически нет. На крупных предприятиях с численностью свыше 1,5 тыс. работающих заболевших 1–2 человека», — уточнил Иван Белозерцев.

Говоря о предстоящем поэтапном снятии ограничений, губернатор сообщил, что планируется разрешить прогулки в скверах и парках, а также рассмотреть вопрос об открытии летних кафе.

Он подчеркнул, что сроки принятия соответствующих решений будут зависеть от текущей эпидситуации.

«Когда это наступит, я еще раз хочу обратить внимание, посмотрим по итогам этой недели», — подытожил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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