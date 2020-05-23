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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 612 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 146 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели

10:42 | 23.05.2020 | Медицина

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 70 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 субботы, 23 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 612. Выздоровели 1 тыс. 146 человек. За весь период умерли 13 пациентов.

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В России зафиксировано 335 тыс. 882 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 434 человек.

За весь период в стране выздоровели 107 тыс. 936 человек, из них 8 тыс. 111 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 388, за сутки зарегистрировано 139 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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