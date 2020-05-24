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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 709 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 239 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, 93 человека выздоровели

10:40 | 24.05.2020 | Медицина

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Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 93 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 воскресенья, 24 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, 93 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 709. Выздоровели 1 тыс. 239 человек. За весь период умерли 13 пациентов.

В России зафиксировано 344 тыс. 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 599 человек.

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За весь период в стране выздоровели 113 тыс. 299 человек, из них 5 тыс. 363 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 541, за сутки зарегистрировано 153 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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