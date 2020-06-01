В Пензе начали делать анализы на антитела к коронавирусу Медицина

Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи начал проводить анализы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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«Начали проводить тестирование на иммуноглобулины [классов] M и G», — сказала она в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 1 июня.

По словам Оксаны Чижовой, планируется, что такие тесты поступят во все лечебные учреждения.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Минздрава Пензенской области, пока тесты на антитела к коронавирусу делают только медицинским работникам, которые могут стать в регионе первыми донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

По состоянию на 1 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 417 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 тыс. 855 человек. Умерли 19 пациентов.