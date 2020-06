View this post on Instagram

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» с глубоким прискорбием сообщает, что произошёл первый случай смерти нашего медицинского сотрудника. После продолжительного лечения умерла КОДИЛОВА Инна Геннадьевна - младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения больницы. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная тяжёлой формой пневмонии. Руководство и весь коллектив нашей больницы выражают искренние слова соболезнования семье и родственникам. 29 июня ей бы исполнился 51 год. У Инны Геннадьевны остались муж, взрослые дочь и сын. В памяти коллег Инна Геннадьевна останется жизнерадостным, веселым, отзывчивым и добрым человеком. Скорбим вместе... Вечная память!