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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 191 случай заражения коронавирусом, 2 тыс. 531 человек выздоровел, 28 пациентов умерли

В Пензенской области подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло 28

10:56 | 09.06.2020 | Медицина

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом установлен в Пензенской области 9 июня: подтвержден факт инфицирования еще 138 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России.

В Пензенской области подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, число умерших достигло 28. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число случаев заражения COVID-19 на территории региона увеличилось до 3 тыс. 191.

За последние сутки в Пензенской области зарегистрировано два летальных исхода. За весь период умерли 28 пациентов с коронавирусом.

Количество выздоровевших достигло 2 тыс. 531, в том числе за последние сутки выписаны 98 пациентов.

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В России зафиксировано 485 тыс. 253 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 595 человек.

За весь период в стране выздоровели 242 тыс. 397 человек, из них 11 тыс. 709 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 142, за сутки зарегистрировано 171 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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