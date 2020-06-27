В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, 199 человек выписаны Медицина

Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 199 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 субботы, 27 июня.

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Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 739 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 4 тыс. 438. За весь период зарегистрировано 38 летальных исходов.

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В России зафиксировано 627 тыс. 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 852 человек.

За весь период в стране выздоровели 393 тыс. 352 человека, из них 9 тыс. 200 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 8 тыс. 969, за сутки зарегистрировано 188 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.