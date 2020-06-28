В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом, 58 человек выписаны Медицина

Пенза, 28 июня 2020. PenzaNews. 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 58 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 воскресенья, 28 июня.

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Всего в регионе подтверждено 4 тыс. 819 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 4 тыс. 496. За весь период зарегистрировано 38 летальных исходов.

В России зафиксировано 634 тыс. 437 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 791 человека.

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За весь период в стране выздоровели 399 тыс. 87 человек, из них 5 тыс. 735 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 9 тыс. 73, за сутки зарегистрировано 104 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.