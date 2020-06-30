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Новый военный госпиталь в Пензе будет обслуживать 23 тыс. жителей региона

20:29 | 30.06.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Новый военный госпиталь на 150 коек в Пензе, в рамках строительства которого введен в эксплуатацию инфекционный корпус, будет обслуживать 23 тыс. жителей региона. Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал президента России Владимира Путина в ходе видеоконференции, посвященной вводу в эксплуатацию медицинских центров Минобороны в ряде регионов страны.

Новый военный госпиталь в Пензе будет обслуживать 23 тыс. жителей региона

Фото: Pnzreg.ru

«На территории Пензенской области дислоцируется Пензенский артиллерийский инженерный институт, воинские части и учреждения министерства обороны Российской Федерации, а также проживают 8,5 тыс. пенсионеров министерства обороны России. Но этот госпиталь будет оказывать медицинскую услугу в том числе и жителям города Пензы. Здесь вот совсем рядом с этим госпиталем один из самых современных микрорайонов комплексной застройки в Российской Федерации — «Спутник», и жители тоже будут обслуживаться», — сказал он.

Иван Белозерцев уточнил, что объем инвестиций в строительство госпиталя составляет 3,7 млрд. рублей.

«Я искренне надеюсь, что до конца следующего года мы и другие корпуса введем в эксплуатацию», — добавил губернатор.

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