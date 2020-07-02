В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 43 Медицина

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 43, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 четверга, 2 июля.

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В регионе подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 118.

Общее число выздоровевших в Пензенской области по-прежнему составляет 4 тыс. 869 человек.

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В России зарегистрировано 661 тыс. 165 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 760 человек.

За весь период в стране выздоровели 428 тыс. 978 человек, из них 6 тыс. 47 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 9 тыс. 683, за сутки зарегистрировано 147 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.