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В Пензенской области спортобъекты возобновят работу в тестовом режиме — губернатор

09:50 | 04.07.2020 | Спорт

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Спортивные объекты смогут возобновить деятельность в Пензенской области, несмотря на то, что регион пока находится на втором этапе снятия ограничений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а их работа разрешена только на третьем. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области спортобъекты возобновят работу в тестовом режиме — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сейчас вышли на второй этап снятия ограничений. Заболеваемость идет на спад. Работают предприятия, малый и средний бизнес. Большая часть населения вышла на улицы. Однако для перехода на третий этап снятия ограничений Роспотребнадзор выставляет достаточно жесткие условия», — отметил он в ходе встречи с руководителями фитнес-центров и других спортобъектов, состоявшейся во дворце единоборств «Воейков» в минувшую пятницу, 3 июля.

Глава региона добавил, что в его адрес поступают многочисленные обращения от жителей с просьбой разрешить работу спортивных сооружений.

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«Пока в Пензенской области рано переходить на новый этап снятия ограничений, но возможно разрешить работу спортивных объектов в тестовом режиме с соблюдением норм санитарной безопасности», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.

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