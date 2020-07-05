В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 48 Медицина

Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 48, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 5 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 347.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 4 тыс. 925, за последние сутки выписаны 15 человек.

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В России зарегистрировано 681 тыс. 251 случай инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 736 человек.

За весь период в стране выздоровели 450 тыс. 750 человек, из них 3 тыс. 871 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 161, за сутки зарегистрировано 134 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.