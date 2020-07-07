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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 486 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 957 человек выписаны, 52 пациента умерли

В Пензе за сутки подтверждено более 40 новых случаев заражения коронавирусом

12:04 | 07.07.2020 | Медицина

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Пензе за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 7 июля.

В Пензе за сутки подтверждено более 40 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 17 фактов инфицирования COVID-19 за сутки зарегистрировано в Заречном, семь — в Пензенском районе, по одному — в Шемышейском, Иссинском и Бессоновском.

«Под наблюдением — 4 тыс. 940 человек. Сняты с наблюдения — 21 тыс. 246», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на коронавирус проверены свыше 154 тыс. человек, проведено более 163 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 486 случаев заражения коронавирусом. 4 тыс. 957 человек выписаны. 52 пациента умерли.

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