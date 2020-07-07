В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 52 Медицина

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 52, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 7 июля.

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В регионе подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 5 тыс. 486.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 4 тыс. 957, за последние сутки выписаны 29 человек.

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В России зарегистрировано 694 тыс. 230 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 368 человек.

За весь период в стране выздоровели 463 тыс. 880 человек, из них 9 тыс. 551 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 10 тыс. 494, за сутки зарегистрировано 198 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 12 июля.