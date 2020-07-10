В Пензенской области ограничения из-за коронавируса продлены по 26 июля Общество

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлено по 26 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 в минувший четверг, 9 июля.

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Как отмечается в документе, при его подготовке была учтена информация, содержащаяся в письме управления Роспотребнадзора по Пензенской области, датированном 8 июля.

Согласно постановлению, по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, но предусмотрен ряд исключений. Они касаются, в частности, учреждений культуры и политических партий.

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По 26 июля продлены ограничения, касающиеся бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных подобных организациях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Также добавлено новое исключение — теперь санатории могут принимать лиц, проходящих плановую госпитализацию по профилю «Медицинская реабилитация».

По-прежнему будет приостановлена деятельность организаций общественного питания. Однако, как и раньше, наряду с возможностью обслуживания на вынос и доставки заказов, разрешена работа летних веранд, сезонных кафе и террас при стационарных предприятиях общепита, придорожных кафе.

Магазины будут функционировать в таком же режиме, как и ранее. Действовавшие до настоящего времени запреты сохранены по 26 июля.

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До этой даты продлено действие запрета на свободное посещение культовых сооружений, в том числе церквей и мечетей.

Детские сады продолжат работать в формате дежурных групп.

По 26 июля режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.

На основании Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением правительства РФ №402 от 1 апреля 2020 года, периоды, обязательные по соблюдению режима самоизоляции для работающих пенсионеров этой возрастной категории, дополнены промежутком с 13 по 26 июля.

Пункты постановления, которые предусматривали обязанность граждан при въезде в Пензенскую область соблюдать 14-дневный карантин, а собственников помещений, сдающих их прибывшим в регион иногородним лицам, — информировать об этом Роспотребнадзор, признаны утратившими силу.

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Также теперь не действует требование об обязательной самоизоляции граждан, вернувшихся в 2020 году из стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и лиц, проживающих с ними.

Вместе с тем, согласно документу, граждане РФ, посетившие территории иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, и въезжающие на территорию Пензенской области, теперь обязаны сообщить об этом на горячую линию по номеру: +7 (8412) 42-09-47, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПРЦ) в течение трех дней, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения поликлиники.

В соответствии с постановлением, въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из государств, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на коронавирус методом ПРЦ, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории другой страны. При этом данные лица также должны будут сообщать на горячую линию о въезде в Пензенскую область, месте и датах пребывания, а при появлении респираторных симптомов — незамедлительно обращаться за медпомощью на дому.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.