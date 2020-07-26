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В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 79

12:28 | 26.07.2020 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 79, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 воскресенья, 26 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 79. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 286.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 415. За последние сутки выписаны 13 человек.

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В России зарегистрировано 812 тыс. 485 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 765 человек.

За весь период в стране выздоровели 600 тыс. 250 человек, из них 3 тыс. 110 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 269, за сутки зарегистрировано 77 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

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