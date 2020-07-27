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Получить справку для лагеря в Пензенской области можно только по записи

15:29 | 27.07.2020 | Медицина

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Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Выдача медицинских справок для отдыха детей в пришкольных, загородных лагерях и санаториях Пензенской области будет осуществляться строго по предварительной записи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Получить справку для лагеря в Пензенской области можно только по записи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, желательно записываться по телефону контакт-центра и через регистратуру, поскольку потребуется указать дополнительные сведения для предварительного оформления медицинской документации. Делать это через интернет в сложившейся ситуации не рекомендуется.

Поскольку даты начала смен в лагерях разного типа определены, а справка об отсутствии у ребенка контактов с инфекционными больными действует трое суток, следует обращаться за ней в строго обозначенные дни.

Так, заезд детей в санатории состоится 30 и 31 июля, в загородные оздоровительные лагеря — 1 августа, поэтому с 28-го по 30-е число поликлиники в основном будут заниматься оформлением справок для отдыха в таких организациях.

Пришкольные лагеря начнут работать с 3 августа, в связи с чем визит к педиатру надо планировать не ранее 31 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

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