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В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, 27 человек выписаны

10:45 | 30.08.2020 | Медицина

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 27 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 воскресенья, 30 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, 27 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 57 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 548.

Умерли 107 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 990 тыс. 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 980 человек.

За весь период в стране выздоровели 806 тыс. 982 человека, из них 2 тыс. 599 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 93, за сутки зарегистрировано 68 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

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