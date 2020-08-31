В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, 10 человек выписаны Медицина

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 10 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 31 августа.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 558.

Умерли 107 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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В России зафиксировано 995 тыс. 319 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 993 человек.

За весь период в стране выздоровели 809 тыс. 387 человек, из них 2 тыс. 405 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 176, за сутки зарегистрировано 83 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

