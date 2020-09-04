Регалии почетных граждан Пензы вручены Татьяне Васильевой и Сергею Рыбалкину Общество

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Регалии почетных граждан Пензы вручены старшему тренеру спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Татьяне Васильевой и главврачу областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергею Рыбалкину в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося у здания мэрии по случаю Дня города.

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По словам Татьяны Васильевой, несмотря на то, что решение о присвоении ей почетного звания было принято гордумой еще в мае, в день награждения ее переполняют эмоции.

«Я хочу поблагодарить за ту честь, которая оказана мне — быть почетным гражданином Пензы, моего родного города, в котором я родилась, живу, работаю», — сказала она журналистам.

Татьяна Васильева отметила, что, посетив множество стран, комфортно она чувствует себя только на родной земле.

В свою очередь Сергей Рыбалкин сообщил, что приехал в регион в 1978 году по распределению, при этом сначала жил в Никольске, но в последние годы его судьба связана с Пензой.

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«На моих глазах город расцветал, хорошел, развивался. Я старался по мере своих возможностей вносить вклад в развитие», — сказал он представителям СМИ.

Сергей Рыбалкин поблагодарил коллектив и все медицинское сообщество за поддержку.

После церемонии чествования почетных граждан состоялся праздничный концерт. На сцене, которую специально к празднику возвели на крыльце мэрии, выступил ульяновский государственный академический симфонический оркестр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, празднование Дня города Пензы было перенесено на осень. Торжества стартовали 4 сентября и продлятся три дня.

Центральным событием должно стать официальное открытие нового светомузыкального фонтана, которое состоится 5 сентября.