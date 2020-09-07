В Пензенской области за сутки подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, девять человек выписаны Медицина

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны девять человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 понедельника, 7 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 742 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 52.

Умерли 112 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 30 тыс. 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 185 человек.

За весь период в стране выздоровели 843 тыс. 277 человек, из них 2 тыс. 828 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 871, за сутки зарегистрирован 51 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

