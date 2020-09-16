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В Пензенской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 1 октября

15:15 | 16.09.2020 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с определенными хроническими заболеваниями, который действует в Пензенской области с 30 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, продлен по 1 октября. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 1 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работающим пенсионерам, как и раньше, будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

На период по 1 октября продлено действие ограничений, связанных с организацией и проведением массовых мероприятий.

В соответствии с документом, по-прежнему приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных подобных документов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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