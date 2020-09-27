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В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом

11:02 | 27.09.2020 | Медицина

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Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. 85 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны семеро человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 воскресенья, 27 сентября.

В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 607 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 725.

Умерли 128 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 1 млн. 151 тыс. 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 867 человек.

За весь период в стране выздоровели 943 тыс. 218 человек, из них 3 тыс. 68 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 324, за сутки зарегистрировано 99 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

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