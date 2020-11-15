В Пензенской области за сутки зарегистрировано 164 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 150 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 15 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 17 тыс. 766 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 13 тыс. 271.

Умерли 216 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 925 тыс. 825 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 572 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 439 тыс. 985 пациентов, из них 14 тыс. 456 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 33 тыс. 186, за сутки зарегистрировано 352 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.