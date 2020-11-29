В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, выписаны 311 человек Медицина

Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. 164 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 311 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 воскресенья, 29 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 20 тыс. 56 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 17 тыс. 354.

Умерли 239 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 2 млн. 269 тыс. 316 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 26 тыс. 683 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 761 тыс. 457 пациентов, из них 21 тыс. 987 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 39 тыс. 527, за сутки зарегистрировано 459 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

