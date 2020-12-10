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Белозерцев поручил приобрести дополнительное оборудование для хранения вакцины от COVID-19

10:45 | 10.12.2020 | Медицина

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил приобрести дополнительное холодильное оборудование для хранения вакцины от коронавируса.

Белозерцев поручил приобрести дополнительное оборудование для хранения вакцины от COVID-19

Фото: Pnzreg.ru

Кроме того, он распорядился проработать вопрос об увеличении числа пунктов вакцинации от COVID-19, которых на данный момент в регионе организовано восемь: четыре в Пензе и столько же в районах области.

«Сейчас по тому объему [вакцины «Спутник V»], который поступит, мы в состоянии выполнить задачу. Но промышленность будет работать, будет увеличиваться количество доз. Вакцинация в 2021 году примет совсем другой масштаб, поэтому понадобятся дополнительные площадки», — отметил глава региона в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в четверг, 10 декабря.

Помимо этого, Иван Белозерцев потребовал продолжить работу по составлению списка граждан для первоочередного получения прививки, включив в него работников торговли, сообщает пресс-служба правительства региона.

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