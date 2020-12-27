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В Пензенской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусом

11:05 | 27.12.2020 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 140 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 27 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 254 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 20 тыс. 485.

Умерли 308 человек. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 50 тыс. 248 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 284 человек.

За весь период в стране выздоровели 2 млн. 450 тыс. 829 пациентов, из них 24 тыс. 390 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 54 тыс. 778, за сутки зарегистрировано 552 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 15 января 2021 года.

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