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В Пензенскую область поступило 1,1 тыс. доз вакцины от коронавируса

09:28 | 29.12.2020 | Медицина

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. 1,1 тыс. доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступило в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступило 1,1 тыс. доз вакцины от коронавируса

Фото: Health.pnzreg.ru

«Планируется, что она будет направлена для массовой вакцинации населения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в Пензенской области открыта предварительная запись на вакцинацию.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава региона Галины Рожковой, в области прививку от коронавируса получили примерно 700 человек.

«В основном это представители групп профессионального риска и лица с хроническими заболеваниями», — уточнила она.

Галина Рожкова добавила, что вакцинация является добровольной, проводится в два этапа.

«Она возможна для людей, которые не болели COVID-19 и не были в близком контакте с зараженными, являются здоровыми на момент прививки и не ставили других прививок минимум месяц», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября 2020 года первыми в Пензенской области прививку от коронавируса получили восемь медицинских работников — четверо сотрудников ГБУЗ «Городская поликлиника» и столько же представителей клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

16 октября стало известно, что прививку против коронавируса сделал министр здравоохранения региона Александр Никишин.

11 декабря в область поступило 1,2 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В число вакцинируемых вошли работники здравоохранения и образования.

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